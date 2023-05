Intesa | su settimana corta e smart working 40mila adesioni Accordo con i sindacati

È stato sottoscritto oggi dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali un accordo con il gruppoSanpaolo per regolare smart working,corta 4x9 e disconnessione. Per lo smart working, in particolare, viene fissato un tetto a 120 giorni annui , che sale a 140 giorni per alcune ...Sanpaolo ha sottoscritto con tutte le Organizzazioni Sindacali un accordo che integra e ... Per quel che riguarda invece le novità in materia dicorta, invece, saranno 40 le filiali di ...MILANO - Nuovo accordo in casaSanpaolo in tema di organizzazione del lavoro. Fabi e le altre associazioni sindacali oggi hanno siglato un'con l'azienda in tema dicorta di 4 giorni di 9 ore dopo che lo scorso dicembre un accordo analogo ma di portata minore era stato già raggiunto ma senza il via libera dei sindacati. ...

Settimana corta e smart working, Intesa Sanpaolo riapre il dialogo con i sindacati Il Sole 24 ORE

La sperimentazione del lavoro agile allargata dalle sedi centrali a 280 filiali, il ticket pasto sale a 4,50 euro. La mossa potrebbe distendere il clima in cui si sta discutendo il rinnovo del contrat ...Dopo aver introdotto in maniera unilaterale la settimana corta da gennaio, per Intesa Sanpaolo arriva anche l'accordo con i sindacati ...