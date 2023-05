Inter | un altro problema fisico per Correa | Inzaghi deve rivedere le rotazioni

(Di venerdì 26 maggio 2023) Joaquinavrebbe dovuto riprendere il suo posto in attacco al fianco di Lukaku contro l'Atalanta, in linea con l'alternanza che...

Invece, la squadra guidata da mister Stefano Pioli ha dovuto alzare bandiera bianca contro l'... E domenica, tra l', torinesi e lombardi si affronteranno faccia a faccia fra le mura dell'...Su un'ipotetica cessione Lautaro per una ragguardevole cifra 100 - 120 milioni di euro, l'ex... Roberto Boninsegna conclude valutando l'ipotesi di Lautaro capitano: "Uno vale l', ma fossi in ...L'big match Sabato sera, invece, per l'reduce dalla vittoria in Coppa Italia c'è un'altra tappa di avvicinamento alla finale di Champions in programma a Istanbul il 10 giugno contro il ...

Inter, altro KO per Correa: stagione finita per il nerazzurro Calcio in Pillole

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - L'Inter perde Joaquin Correa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e a due settimane dalla finale di Champions League contro il Manchester City. L'attaccante si è ...Mendy e Kepa non danno grandi garanzie al Chelsea e così nel mirino dei Blues ci è finito, oramai da tempo, André Onana, numero uno dell’Inter Le sue buone prestazioni e la capacità di giocare anche ...