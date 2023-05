Inter | problema fisico per Correa | Inzaghi deve rivedere le rotazioni in campionato

(Di venerdì 26 maggio 2023) Joaquinavrebbe dovuto riprendere il suo posto in attacco al fianco di Lukaku contro l'Atalanta, in linea con l'alternanza che...

Alle 18 Fiorentina - Roma per l'Europa, alle 20:45 l', fresca di vittoria in Coppa Italia, ... Dybala e Spinazzola 'Lorenzo è recuperabile, non ci sarà a Firenze perché ha un piccolonon ..." Se si limitasse a organizzare solo le trasferte dell', io ne sarei felice. Ilè quello che fa nel resto del suo tempo. Polemizzerei su altro", è un altro commento tranchant. Meno ...La Romagna e l'In questi giorni di devastazione in Romagna , Zaccheroni ha vissuto da vicino ... Mio figlio ha uno stabilimento balneare e quindi ilci tocca da vicino". La sua terra ...

Inter, problema fisico per Correa: Inzaghi deve rivedere la rotazione ... Calciomercato.com

Problemi dall'infermeria dell'Inter dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato che Joaquin Correa, che aveva accusato un risentimento negli ...Joaquin Correa avrebbe dovuto riprendere il suo posto in attacco al fianco di Lukaku contro l'Atalanta, in linea con l'alternanza che vede Lautaro e Dzeko impiegati nelle coppe, ma gli esami ...