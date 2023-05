Inter | nessun bisogno di cessioni in estate Su Onana… – SI

Leggi su inter-news

Il percorso dell'in Champions League è valso una cifra importante per le casse nerazzurre. Secondo Alfredo Pedullà da Sportitalia, l'del club meneghino sarà completamente diversa rispetto alle precedenti. MERCATO – Alfredo Pedullà prospetta un'diversa per l': «Sarà un mercato molto più bello dell'anno scorso, non ci sarà la necessità di cedere. Non serve alcuna plusvalenza, ma se arriva qualcuno con 50 milioni più 5 di bonus per Onana secondo me l'lo manda con tutta la riconoscenza nei confronti di un portiere arrivato a zero e che ha determinato. Gli occhi su Vicario ci sono per questo motivo. Il mercato del club meneghino sarà competitivo, lo ha fatto sempre, ma ora le traiettorie sono molto più favorevoli».