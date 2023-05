Inter in finale Champions | tifosi-parlamentari a Istanbul con 1 270 euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Politica 'nel pallone' dopo la comunicazione dell'Club Parlamento che ha reso note, ai circa 200 iscritti di fede nerazzurra nei Palazzi, le modalità per raggiungere, il prossimo 10 giugno, per assistere alladiLeague tra l'e il Manchester City. Per i membri del club degli onorevoli, volo disponibile a un costo di poco più di mille, per la precisione 1.009, per arrivare anel pomeriggio o addirittura a ridosso del match, con rientro già in nottata. Biglietto del match invece che potrà essere acquistato per 180, ma, come avverte il vicepresidente del Club, Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati, si potrà avere un posto solo "in posizione discreta". "Il presidente ...