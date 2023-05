Inter | che festa | Onana canta una canzone napoletana VIDEO

Quella volta, a difendere i pali dell'c'era Handanovicdomani potrebbe tornare in panchina. Sempre nel 2014, in panca nell'Atalanta c'era invece Sportiellodomani dovrebbe invece ...... naturalmente, ha già staccato il biglietto per Istanbul dove spera di battere l'nella finale ...LANCIO Non si gioca (ancora) una Champions ma sta sicuramente scalando i gradini del calcio...Cosa è successo LA VICENDA C'è una letterasta facendo discutere, dicevamo. Il 10 giugno a Istanbul si gioca- Manchester City: i nerazzurri approdano all'ultima gara del massimo torneo ...

VIDEO / Inter, che mentalità Barella! Entra in scivolata sulla moglie durante la festa fcinter1908

Un ricambista storico, nato il 2 maggio 1983, che ha dalla sua un forte e stretto legame con il territorio. Così si definisce oggi la FAEG Ricambi, un’azienda che affronta quotidianamente l’evoluzione ...Attraversata anche da un fastidio non certo sottaciuto. "Lui era, prima di tutto, il frontman, quello che diceva 'basta sprechi, avanti con la legge contro la corruzione e con il taglio dei ...