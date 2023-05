Milan -0 - 2 (semifinale di ritorno) Highlights:- Milan 1 - 0 L'parte in volata ... Non unmodo di festeggiare le 100 vittorie in Champions League .Nella sua carriera ha giocato in squadre molto importanti come, ad esempio,, Milan e Juventus. Nicolò Pirlo aggressioneIl figlio di Andrea Pirlo è stato protagonista anche di unepisodio.Questo è ildi iniziare la carriera giovani, non ci sono molte persone con cui posso parlare ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello ...

Inter: brutto infortunio, finale a rischio per l’attaccante Calciomercatonews.com

Brutte notizie in casa Inter: si ferma per infortunio Joaquin Correa. Lo rende noto il club nerazzurro attraverso i canali ufficiali. L’attaccante argentino sarà assente nella sfida di domani sera ...Alessio Cerci, ex giocatore viola, ha commentato a Il Messaggero il brutto episodio di mercoledì sera, dopo la finale tra Fiorentina e Inter, quando due rapinatori gli hanno puntato la pistola, che ...