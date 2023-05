Inter-Atalanta | turnover ragionato per Inzaghi! Le scelte – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo la vittoria in Coppa Italia l’è pronta a rituffarsi in campionato. Domani sera, a San Siro, sarà ospite l’di Gasperini. Inzaghi, secondo SportMediaset, va verso unNO DUBBI – L’si prepara alla sfida di campionato contro l’: in palio, domani sera a San Siro, punti pesanti nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. In vista della sfida, Inzaghi, secondo SportMediaset, è pronto ad un, per provare a chiudere il discorso qualificazione e concentrare tutte le energie verso la finale del 10 giugno contro il Manchester City. A centrocampo, senza Mkhitaryan e Gagliardini, possibile spazio per Asllani al posto di Brozovic. In porta torna Onana. In difesa spazio a D’Ambrosio e ...