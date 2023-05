Inter-Atalanta | Toloi | 'Sarà una battaglia'

Per Inzaghi, che pensava di utilizzarlo domani sera contro l', dall'inizio o a partita in ... Leggi anche Da Roma a Istanbul:, ecco l'errore da non ripetere contro il City Gli ......00 (DAZN) SPEZIA - TORINO Sabato 27 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN) FIORENTINA - ROMA Sabato 27 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)Sabato 27 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/Sky Sport Uno, Sky ...L'perde Joaquin Correa alla vigilia della sfida contro l'e a due settimane dalla finale di Champions League contro il Manchester City. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinico ...

Il match di San Siro fra Inter e Atalanta si avvicina, ma dove possiamo vedere la partita fra Sky e DAZN Scopriamolo insieme.L'Inter perde Joaquin Correa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e a due settimane dalla finale di Champions League contro il Manchester City. (ANSA) ...