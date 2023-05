Inter-Atalanta | scelte forzate a centrocampo! Un solo ‘jolly’ per Inzaghi

(Di venerdì 26 maggio 2023)in occasione di, valuta il solito turnover ragionato dopo una partita di coppa. A centrocampo, però, lesaranno quasi obbligate. POSSIBILE BALLOTTAGGIO – Simonevaluta il turnover in, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Ai nerazzurri basta un pareggio, ma guai a sottovalutare la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. A centrocampo per l’lesono quasi obbligate con la squalifica di Roberto Gagliardini e l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan (QUI le ultime). L’unica “novità” potrebbe essere l’impiego di Kristjan Asllani, importante soprattutto per far rifiatare Marcelo Brozovic, ma il croato sembra in vantaggio.-News - ...

... purché Roma enon vincano rispettivamente contro Fiorentina e. Se infatti il Milan dovesse portar via un solo punto da Torino, la contemporanea non vittoria dei giallorossi e dei ...Alle 18 Fiorentina - Roma per l'Europa, alle 20:45 l', fresca di vittoria in Coppa Italia, ospiterà l'in una gara assolutamente da vincere per chiudere il discorso Champions. I ......di Palomino in- Roma. Una postura in campo sbagliata rischia di procurare al calciatore dei problemi muscolari. Nell'ultimo mese Dybala ha giocato due spezzoni di partita contro l'in ...

Djimsiti: "Atalanta già in Europa, addio Champions Chissà. Dopo l'Inter..." La Gazzetta dello Sport

Una buona notizia e un dubbio in casa Atalanta verso l’Inter. Ne parla oggi il Corriere di Bergamo: “Gasperini sta facendo di tutto per recuperare anche Boga. L’ivoriano è reduce da una distorsione ...L’inserimento dell’Inter è una spina nel fianco, e la possibile mancata partecipazione alla Coppe Europee dei bianconeri sarebbe un fattore fondamentale. Teun Koopmeiners, mediano tuttofare ...