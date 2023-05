Inter-Atalanta | Hojlund guida l’attacco Attorno 2 trequartisti ? Sky

(Di venerdì 26 maggio 2023) Domani, sfida valida per la penultima giornata di campionato.redella Dea. Con lui duea girargliULTIME ? Scelte obbligate per Gianpiero Gasperini in. A riferirlo è Massimo Nebuoni, inviato Sky Sport sulle vicenda della Dea.guideràorobico. Il giovane attaccante danese sarà supportato da due: Pasalic e Koopmeiners. L’altra carte sarebbe Lookman. Si punta però ad un’più accorta e meno offensiva. In corsia, dovrebbe farcelo Davide Zappacosta.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Domani sera contro l'a Simone Inzaghi serve un punto per garantirsi almeno il quarto posto ... Se invece l'entrerà nelle prime quattro in campionato e non alzerà la Coppa all'Ataturk, ...DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 86 punti; Lazio 68;66; Milan 64;61; Roma 60; Juventus* 59; Monza 52; Bologna, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli 42; ...Il Napoli campione e la Lazio hanno già blindato la qualificazione., Milan,, Roma e Juventus sono in corsa per gli ultimi due posti utili, con i giallorossi che potrebbero centrare l'obiettivo anche vincendo l'Europa League e aumentando potenzialmente a ...

Non arrivano buone notizie dal quartier generale dell'Inter: si è infatti fermato Joaquin Correa, vittima di una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Mister Inzaghi in campionato sabato ...(ANSA) - MILANO, 26 MAG - L'Inter perde Joaquin Correa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e a due settimane dalla finale di Champions League contro il Manchester City.