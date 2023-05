Inter-Atalanta | Correa dal 1?? Scelta non così scontata | le ultime

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo la straordinaria vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, si ritorna subito in campo per cercare di chiudere la pratica qualificazione in UEFA Champions League passando da. Come ogni partita di Serie A, in attacco potrebbe giocare Joaquinma per questa partita lanon è. IN ATTACCO – Archiviata la Coppa Italia, all’di Simone Inzaghi non resta che mettere il punto anche al campionato con la qualificazione in Champions League,da poter concentrare tutte le forze fisiche e mentali per la finale del 10 giugno contro il Manchester City. Come negli ultimi due mesi, Simone Inzaghi proseguirà con il turnover ragionato e per questo motivo in attacco potrebbe tornare a giocare Joaquin ...