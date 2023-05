Intenso attacco hacker al sito del Mimit. "Tecnici a lavoro"

(Di venerdì 26 maggio 2023) Da alcune ore risulta irrangiugibile ilInternet del Ministero delle Imprese e Made in Italy a causa di un massiccio: ecco la nota del ministero e cos'era successo ieri

Il ministero delle Imprese e del madein Italy rende noto che "da questa mattina, a seguito di uncibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegate. Da una prima verifica non ...In una nota, il dicastero del Governo Meloni spiega che ' a seguito di uncibernetico ' che sta interessando anche altri domini nazionali, non è possibile accedere al 'portale ...La nota del Ministero Questa la nota del Ministero: 'Da questa mattina, a seguito di uncibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano ...

