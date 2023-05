Innovazione | da Benevento parte Cantico | nuove tecnologie per l’opera lirica

(Di venerdì 26 maggio 2023) Valorizzare il patrimonio delle produzioni liriche e dei teatri di prosa italiani attraverso metodi e strumenti Ict: è questa l’ambiziosa sfida del Progetto “”, presentato questa mattina a, all’Auditorium San Vittorino, alla presenza di Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di, Clemente Mastella, Sindaco di, Luigi Nicolais, Consigliere per le Politiche della Ricerca del Ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, Gerardo Canfora, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Giosuè Grassia, Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di, Giuseppe Di Giovambattista, R&D Manager Innovaway e Antonio Giacomini, CEO Innovaway.è un progetto di ricerca cofinanziato dall’Unione ...

... saranno attribuiti di ufficio solo 76 domicili digitali nella provincia die 126 nelle ... 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'digitale" . La mancata ...... organizzato dall'arcidiocesi diguidata dall'arcivescovo Felice Accrocca. 'Stavolta - ... Studenti, docenti e operatori in alcuni settori strategici, in particolare nei campi dell'......del Sud e delle 'piccole capitali' che da anni si contraddistinguono sul fronte dell'. ... Stanno con Avellino,, Brindisi, Carbonia, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Fermo, Gorizia ...

Innovazione, da Benevento parte Cantico: nuove tecnologie per l ... Il Denaro

Valorizzare il patrimonio delle produzioni liriche e dei teatri di prosa italiani attraverso metodi e strumenti Ict: è questa l’ambiziosa sfida del Progetto “Cantico”, presentato questa mattina a Bene ...La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha attribuito d’ufficio i primi 1.000 domicili digitali. Ma complessivamente saranno assegnati d’ufficio altri 5.019 domicili digitali per imprese individuali e s ...