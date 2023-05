Sostenibilità, economia circolare, modernità e cultura del cibo in chiave gourmet. Sono i concetti chiave dell'evoluzione di, lo storico ristorante milanese che dopo 25 anni (di cui 14 con 1 stella Michelin) si è trasferito lo scorso aprile in zona Bovisa. Temi da sempre cari allo chef Tommaso Arrigoni: '...è il nome della tribute band che si esibirà il 13 luglio in Piazza San Marco offrendo una serata musicale interamente dedicata al grande Lucio Battisti, che toccherà ...Due cene curate da Tommaso Arrigoni , chef del ristorante. Dove svolgere un mini corso di cucina e un percorso gastronomico per imparare le basi di un menu 'smart'. 10 e 24 ...

Innocenti Evasioni a Milano, il cibo gourmet all’insegna della sostenibilità leggo.it

Sostenibilità, economia circolare, modernità e cultura del cibo in chiave gourmet. Sono i concetti chiave dell’evoluzione di Innocenti Evasioni, lo storico ristorante milanese ...