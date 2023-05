Innoaid | riapre il bando sull’innovazione per MPMI pugliesi | come fare domanda

Leggi su fmag

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Regione Pugliail, destinato al sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. “L’innovazione – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è uno dei pilastri della politica industriale della Regione Puglia che ha ispirato la passata programmazione e continua ad ispirare il nuovo ciclo. Oggi in Puglia opera un vero e proprio ecosistema nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente integrato con il sistema delle imprese e orientato all’offerta e alla produzione scientifica e tecnologica”. Ulteriore novità connessa alla riapertura diè relativa alla particolarità per la quale saranno finanziate nuove tipologie di interventi afferenti i servizi di ...