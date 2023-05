Infrastrutture e digitalizzazione per la mobilità intermodale I piani di Fs raccontati da Ferraris

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un gruppo al servizio del buon trasporto. E della transizione. “Il trasporto ferroviario deve diventare la spina dorsale delladel futuro che sarà sempre più integrata,e sostenibile”. Intervistato dalla giornalista Alessandra Capozzi, l’amministratore delegato di ferrovie, Luigi, al Festival dell’Economia di Trento ha tracciato una panoramica degli impegni del gruppo di Piazza della Croce Rossa per lo sviluppo delladel Paese, ad un anno dal lancio del piano industriale. Uno sguardo a 360 gradi, quello di, che ha toccato una dopo l’altra le principali sfide di Ferrovie e alcuni scenari futuri. Tra questi, anche una riflessione sulla necessità di mettere insieme componente privata e pubblica per finanziare le opere, guardando alla vita intera dei ...

...di investimenti sempre più cospicui per l'aggiornamento delle, il 5G presenta numerosi vantaggi in termini economici e prestazionali, ideali per supportare una reale..."La- ha detto Ferraris - si connette al tema delleperché aiuta il controllo del loro stato, con la manutenzione predittiva, ma va anche incontro alle esigenze di ......Longo Argomenti D Data Protection D dati personali D Dpo G Garante Privacy IP Pa ... stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori Iniziativedelle reti ...

Ferraris "Infrastrutture e digitalizzazione per mobilità intermodale ... Italpress

NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria a Piazzale Tecchio, a Napoli, si svolgerà domani ...Ferraris (Gruppo FS): "Il trasporto ferroviario deve diventare la spina dorsale della mobilità del futuro, sempre più integrata, intermodale e sostenibile" ...