Infiorata Sant’Agata de’Goti | torna l’evento più atteso della primavera saticulana

Siamo nel cuore della provincia di Benevento , per un evento religioso che profuma e accende di colori le vie cittadine; stiamo parlando dell'dide Goti , che quest'anno torna in occasione del Corpus Domini domenica 11 giugno 2023 . I temi scelti per questa nuova edizione sono la XXXVII Giornata Mondiale della Goventù e ...Domenica mattina la Società Operaia di Mutuo Soccorso dide' Goti presenterà l'edizione 2023 dell'artistica del Corpus Domini. L'evento, che ogni anno attira tra le stradine e gli slarghi del borgo antico migliaia di turisti, è in ...Anche in un altro paese della provincia sannita si celebra la festività religiosa; stiamo parlando della classicade' Goti , un appuntamento che qui non si svolge la domenica, ...

Sant'Agata de' Goti, tante novità alla presentazione ufficiale dell ... anteprima24.it