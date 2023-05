Infettivologi | ‘in Emilia R no allarme per rischio epidemie ma monitorare’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) “L’attuale situazione” sanitaria nelle zone colpite dall’alluvione “deve essere monitorata in maniera continua e costante, secondo un approccio già avviato grazie all’azione della Protezione civile”. Ma “il concetto importante da porre in evidenza è che al momento non vi è assolutamente unche possa far prevedere la comparsa di. La situazione andrà monitorata attentamente, ma non ci devono essere allarmismi”. Lo dichiara Claudio Mastroianni, presidente della Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali. “InRomagna non c’è emergenza sanitaria”, rassicurano gli, che raccomandano la vaccinazione antitetanica e invitano a seguire i consigli già diffusi dall’Ausl Romagna. “Nelle zone alluvionate non si riscontrano i presupposti per parlare di emergenza sanitaria – ...