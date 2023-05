Infertilità | Guglielmino | con i LEA stop ai viaggi della speranza A Siracusa il congresso siculo - calabro della SIRU

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una importante novità nel dibattito sulla genitorialità e in particolare sulle prospettiveprocreazione medicalmente assistita. "Finalmente sono finiti ie la mobilità ...

Ad affermarlo il ginecologo Antonino, fondatore della Società Italiana di Riproduzione Umana e membro del Consiglio di Presidenza, in occasione del congresso "L'accesso e le controversie ...Leggi anche › Oms: "L'non discrimina, nel mondo una persona su 6 non può avere ... Secondo, a causa di queste differenze la procreazione assistita è una delle cure ...Ad affermarlo il ginecologo Antonino, fondatore della Società Italiana di Riproduzione Umana e membro del Consiglio di Presidenza, in occasione del congresso "L'accesso e le controversie ...