Incubo Kluivert | malviventi si intrufolano in casa e picchiano la compagna

Ancora un altro caso di violenza legato al mondo del calcio. Questa volta ad avere la peggio è stata la compagna di Justin, vero obiettivo degli aggressori. Secondo quanto riportato da Marca , infatti, un gruppo di malviventi si sarebbe intrufolato all'interno dell'abitazione dell'attaccante della Roma e ...L'si è allontanato in maniera quasi definitiva. Per il Madrid di Ancelotti dodicesima ...anticipando il dormiente Mendy per andare ad incontrare un gran bell'assist dell'ex romanista. ...Ancora un altro caso di violenza legato al mondo del calcio. Questa volta ad avere la peggio è stata la compagna di Justin, vero obiettivo degli aggressori. Secondo quanto riportato da Marca , infatti, un gruppo di malviventi si sarebbe intrufolato all'interno dell'abitazione dell'attaccante della Roma e ...

Incubo Kluivert, ladri incappucciati irrompono in casa e picchiano la ... Sport Fanpage

Ancora un altro caso di violenza legato al mondo del calcio. Questa volta ad avere la peggio è stata la compagna di Justin Kluivert, vero obiettivo degli aggressori. Secondo quanto riportato da Marca, ...I ladri hanno approfittato dell'assenza dell'esterno olandese del Valencia per fare irruzione in casa e aggredire la ...