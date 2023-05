Incredibile ai Mondiali Under 20 | bufera sul capitano della Nigeria | la sua squadra di club non esiste

(Di venerdì 26 maggio 2023) E’sul20, Daniel Bameyi, che proprio due giorni fa ha affrontato l’Italia aiin Argentina indossando la fascia e giocando un’ottima prestazione. Il calciatore, diciassette anni e tanta personalità, è protagonista di una vicenda abbastanza misteriosa. Nella listaFifa, il terzino destro è segnalato come proveniente dallaYum Yum Fc. Ma nessuno, proprio nessuno, sia inche in tutto il mondo, ha mai sentito parlare di questa. Nei documenti ufficialiNFF, la federcalciona, non ci sono riscontri circa l’nza di questo, e il nome dello Yum Yum FC compare sì ...

Incredibile ai Mondiali Under 20: bufera sul capitano della Nigeria ... SPORTFACE.IT

