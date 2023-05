Incendio devasta agriturismo | le immagini sono impressionanti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ieri sera poco dopo le 22 i vigili del fuocointervenuti presso una San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna), per spegnere undivampato nell'area esterna. Le alte fiamme hanno investito il fienile e i mezzi dell'azienda. Nel dettaglio,andate distrutte centinaia di...

E' il 'Le Vele' di Desenzano del Garda. Per motivi ancora da accertare, all'improvviso nel pomeriggio si sono sprigionate delle fiamme che hanno rapidamente cominciato a divorare la struttura dall'...Un'alta colonna di denso fumo nero si è elevata dall'edificio Enormeoggi pomeriggio presso all'interno del centro commerciale 'Le Vele' di Desenzano del Garda. Come si vede da alcuni video diffusi su Twitter, un'alta colonna di denso fumo nero si è elevato ...normeoggi pomeriggio presso all'interno del centro commerciale 'Le Vele' di Desenzano del Garda. Come si vede da alcuni video diffusi su Twitter, un'alta colonna di fumo denso nero si è elevato ...

Incendio devasta il centro commerciale Le Vele di Desenzano del ... Fanpage.it

La cattedrale della capitale francese sarà nuovamente a disposizione di abitanti e turisti al termine di un accurato restauro, che la riporterà agli antichi splendori dopo il devastante incendio del ...Il violento incendio di un palazzo di sette piani nel centro di Sydney ha tenuto impegnato una trentina di mezzi e oltre 100 vigili del fuoco ...