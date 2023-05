In Romagna idrovore da mezza Europa | “Portare via tutta l’acqua sarà un’impresa”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sono in azione per liberare strade e campagne: devono rimetterla in canali e fiumi, superando la forza di gravità

Idem nei canali che ricevono dalle variel'acqua fuoriuscita che ha allagato le campagne, ...il proprio allarme ("Dobbiamo considerare tutta l'acqua che c'è in questo momento in......ha una task force di un migliaio di persone che lavorano con oltre 250 mezzi tra cui, ... Ancora indefiniti ma ingentissimi i danni all'agricoltura, in un territorio come l'Emiliaa ...Del resto per questa alluvione qui sono piovuti ben 350 milioni di metri cubi d'acqua, secondo i calcoli della Regione: è come se 11 bacini di Ridracoli, il lago che rifornisce ladi acqua ...

Idrovore anche dall’estero: la corsa per liberare i paesi dell’Emilia-Romagna dall’acqua stagnante Corriere della Sera

Sono 8.000 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna: 1.570 a Bologna, 3.655 a Ravenna, 2.370 a ...Arezzo, 26 maggio 2023 – Non avevo mai visto niente del genere in tanti anni di servizio”. E’ appena rientrato da Faenza Leonardo Giannetti insieme alla squadra della Protezione civile della Misericor ...