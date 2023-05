In provincia di Trento parte sperimentazione italiana portafoglio digitale Ue

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023), 26 mag. (Adnkronos) – Sarà laautonoma dia sperimentare per prima in Italia alcuni casi d’uso deleuropeo: un sistema che consentirà a cittadini, residenti e imprese dell’Unione europea di certificare la propria identità in completa sicurezza, senza bisogno di fornire documenti cartacei o altra burocrazia per accedere a servizi pubblici e privati in tutti gli Stati membri. Il test darà così attuazione, in ambito nazionale, a uno dei progetti del Consorzio ‘Potential”, che è tra i large scale pilot selezionati dalla Commissione europea per rendere concrete le prime applicazioni dello European Digital Identity Wallet. L’iniziativa vede coinvolti, oltre allaautonoma di, anche PagoPA S.p.A (nel ruolo di ...