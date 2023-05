(Di venerdì 26 maggio 2023) Per celebrare il, il governono guidato dal premier Irakli Garibashvili aveva allestito i palchi e il centro di Tbilisi con nastri e festoni bianchi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In Georgia festeggiano il Giorno dell'indipendenza con i colori dell'Ucraina e dell'Ue Il Foglio

La determinazione con cui i georgiani sventolano le bandiere europee (e di Kyiv) sgretola le resistenze del governo, le cautele degli europei e ripristina quell’idea antica e potente ...