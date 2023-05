In E Romagna evacuate le persone con le case ancora allagate | rischio epidemie L' allarme del virologo

(Di venerdì 26 maggio 2023) La sindaca di Conselice, Paola Pula, ha firmato un'ordinanza che impone ai cittadini delle zonedi lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari . La misura, presa in ...

L'allarme di Bassetti: evacuare le zone allagate " C'è stata" in Emiliadopo l'alluvione "una complessiva sottovalutazione del rischio sanitario , nel senso che già una settimana fa avevo ...COMUNI PERSONEPERSONE IN ACCOGLIENZA ALFONSINE 1043 30 BAGNACAVALLO 130 1 BAGNARA DI/// 140 BRISIGHELLA 38 0 CASOLA VALSENIO 209 2 CASTEL BOLOGNESE 100 13 CERVIA 50 50 CONSELICE ...... tutte sulla fascia di confine con l'Emilia. In questo momento non ci sono più frazioni ... Al momento sono una quindicina le persone ancorae nessuna frazione è isolata: siamo riuscite ...

Alluvione Romagna: diminuiscono le persone evacuate, oltre 700 le strade ancora chiuse SulPanaro

La sindaca di Conselice, Paola Pula, ha firmato un'ordinanza che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari. La misura, presa in acco ...costruita in pietra concia a metà del XI secolo uno dei più importanti monumenti romanici della Romagna. L'alluvione che ha colpito il territorio nei giorni scorsi sta mettendo a rischio e in forte ...