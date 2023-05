Impallomeni | «Inzaghi deve ancora lievitare Una missione futura!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Secondola carriera diall’Inter non può dirsi soddisfacente senza la vittoria dello scudetto. L’opinionista di TMW Radio spiega cosa mancaal tecnico nerazzurro per essere pronto. EQUILIBRATO – Stefanoanalizza la situazione di Simoneall’Inter e le prospettive future del tecnico: «Il prossimo anno sarà determinante per. Quest’anno gli servirà come esperienza per capire anche come funziona. Mi riferisco al fatto che ha visto sui giornali nomi di probabili successori. Si è fatto l’armatura e si è rafforzato. Al di là della conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, lui il prossimo anno dovrà vincere lo scudetto. Questa è ladi. Gli auguro di vincere la Champions ...