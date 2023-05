“Imbriani sei stata la mia adolescenza” | la demolizione è realtà | lo striscione di addio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa fine dell’anno scolastico si avvicina e con esso inizia un vero e proprio conto alla rovescia per l’abbattimento della storica sede dell’Istituto P.di Avellino, più conosciuto come “le Magistrali”. All’indomani della notizia di qualche settimane fa dell’appostamento nel bilancio della Provincia di Avellino dei fondi per lae successiva ricostruzione di un edificio che fa parte degli immobili di proprietà di Palazzo Caracciolo, si sono susseguiti una serie di amarcord delle decine di generazioni di irpini che si sono formati in quella scuola. Al contempo il Corpo docente ha preferito, almeno nell’immediato, non commentare la notizia, tra chi diceva anche con un certo fastidio che ancora non fosse giunta comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione provinciale in una sorta di segnale di “quelle ...

