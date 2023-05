Ilary Blasi spiazzata dal gesto folle di un fan | ecco che ha fatto FOTO

(Di venerdì 26 maggio 2023)è rimasta davvero senza parole, per non dire scioccata, daldi un fan, il quale si è rivelato alquanto. Tra le sue Instagram Stories, infatti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha ri-pubblicato unadi un suo assiduo seguace, il quale ha deciso di farsi un tatuaggio dedicato proprio alla presentatrice. Stando a quanto emerso dai social, pare che il ragazzo in questione abbia preso parte ad una delle ultime registrazioni del reality show di Canale 5. Dopo aver partecipato alla puntata, poi, sarebbe riuscito ad ottenere un autografo dalla sua presentatrice preferita. Gioioso di questo splendido traguardo raggiunto, poi, avrebbeuna promessa alla donna, che ha prontamente mantenuto.qual è stato il...

Cosa non si fa per. Lo dimostra un suo fan che ha addirittura deciso di tatuarsi il nome della conduttrice dell' Isola dei Famosi. A rivelarlo è stata la diretta interessata durante le sue Instagram Stories ...I due giovani naufraghi del reality show dihanno attaccato lo speaker radiofonico accusandolo di essere falso e poco sincero nei confronti del gruppo. Marco Mazzoli nel mirino di due ...... macché crisi con Billy Costacurta! IN TV E IN DUOMO Fotogallery - Cristian Totti e Melissa Monti a Milano, 'ospiti' diTI POTREBBE INTERESSARE

Ilary Blasi scioccata: "Pazzo", fin dove si è spinto un telespettatore Liberoquotidiano.it

L’Isola dei Famosi, nuove incomprensioni tra Helena e Cristina: è la fine di un’amicizia Helena Prestes e Cristina Scuccia avevano ...È nato un amore a L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi Le vittime di Cupido sarebbero Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia. I due naufraghi si sarebbero addirittura ...