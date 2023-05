Il Volo Tutti per Uno | gli ospiti della prima puntata

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sabato 27 maggio, su Canale 5, andrà in onda ladelle due serate evento dedicate alla musica. Stiamo parlando di uno spettacolo musicale interamente dedicato ad un trio molto amato dal pubblico: Il. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno alla guida di Ilper Uno. Insieme a loro, però, ci saranno tanti altri. Ilper Uno:gliserata Ilper Uno è il nuovo show evento del trio. I tre si esibiranno sul grande palco dell’Arena di Verona per dare luogo ad uno spettacolo sfavillante ed eccezionale. Insieme a loro ci sarà anche la partecipazione di Federica Panicucci. Ad ogni modo, ...

... all'aeroporto internazionale di Daegu (circa 240 km a sud - est di Seul) ei 194 passeggeri ... IlOZ8124 era decollato dall'isola di Jeju. A bordo dell'aereo c'erano diversi bambini. "...Intanto questa sera l'artista sarà al timone della prima delle due serate previste dello showi sogni ancora in, accompagnato da Rocio Munoz Morales. La seconda serata invece andrà in ...Massimo Ranieri torna in prima serata su Rai1 con 'i sogni ancora in', uno show che vuole ricordare il grande varietà di una volta con storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Scopriamogli ospiti della prima ...

Il Volo - Tutti per uno, gli ospiti di sabato 27 maggio Mediaset Infinity

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Tutti i 194 passeggeri sono stati salvati e l'aereo è atterrato in modo sicuro all'aeroporto internazionale di Daegu. Ma che spavento. Un uomo di trent'anni è stato arrestato per aver aperto la porta ...