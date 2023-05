Il trumpismo senza Trump di Ron DeSantis

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è un video elettorale del 2018 in cui Ron, all’epoca in corsa per governare la Florida, indottrina i figlioletti con le massime del. Giocano a costruire un muro con mattoncini colorati, insegna a parlare alla piccola invitandola a ripetere lo slogan «Make America Great Again», riprodotto pure su una culla. Nello spot di quattro anni dopo, quando è stato rieletto stracciando di diciannove punti i Democratici, la posa è la stessa, con uno dei tre pargoli sulle ginocchia, ma invece della biografia di Donaldc’è un libro per bambini, nelle figure si vede un coccodrillo. Qualche mese e diverse voci dopo, mercoledì seras’è candidato alla Casa Bianca: sarà il principale rivale dell’ex presidente per la nomination dei Repubblicani. Si è parlato molto dell’annuncio, che non ...

Il programma di DeSantis, a parte i suoi cavalli di battaglia come la guerra contro Disney, sembra ancora piuttosto vago, "unil bagaglio pesante e il caos di Trump", secondo gli ...La domanda da porsi quindi è: premesso che è impensabile unTrump, ovveroTrump non può esserci, gli elettori repubblicani sono pronti per un ritorno alla normalità , ...Però non può alienarsi le simpatie dei trumpiani, quindi in qualche modo deve farsi passare come un campione delTrump. Cioè colui che riesce a portare avanti le stesse idee di Trump ...

(Teleborsa) - Nonostante il flop del lancio su Twitter della campagna presidenziale Usa 2024 di Ron DeSantis i donatori non si sono scoraggiati: il governatore della Florida ha raccolto 8,2 milioni di ...Il governatore ha lanciato in pompa magna la sua candidatura ma non decolla nei sondaggi. La sfida più difficile sarà convincere gli elettori della propria ortodossia senza alienarsi il Partito repubb ...