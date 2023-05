Il trono di spade | la Montagna Hafþór Júlíus Björnsson ospite di Best Movie Comics & Games 2023

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 maggio 2023) A causa di impegni sul set, Fabien Frankel non potrà partecipare a, ma al suo posto arriva lade Ildi. Continua ad arricchirsi il parterre di ospiti di, in programma a Milano il 10 e 11 giugno. Sarà infatti a Milano, noto per la sua partecipazione ne Ildidove, dalla quarta all'ottava stagione, ha interpretato il personaggio di Gregor Clegane ovvero ...