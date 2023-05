Nel primodell'anno i ricavi della tedescasono scesi a 816 milioni, con un calo del 20% nel settore dell''entertainment' (cioè quasi esclusivamente quello televisivo) a quota 527 dai 663 ...'Non siamo rappresentati nel Supervisory board die non siamo informati su eventuali ... I conti Mfe Sul fronte dei conti, nel primo2023 Mfe - Mediaset ha registrato ricavi netti ...'Ci aspettiamo risultati convincenti per il primo- dice Intermonte - soprattutto ... L'ipotesi era gia' circolata nei mesi scorsi eaveva smentito un interesse. Comcast sarebbe ...

Il trimestre di Prosieben è negativo, giù i ricavi e gli utili Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Nel primo trimestre dell'anno i ricavi della tedesca Prosieben sono scesi a 816 milioni, con un calo del 20% nel settore dell''entertainment' (cioè quasi esclusivamente ...Nel giorno della diffusione dei conti del primo trimestre dell'anno oltre le attese, per Mfe-MediaForEurope arriva anche il segnale che con ProsiebenSat.1 ora si può iniziare a collaborare. Il gruppo ...