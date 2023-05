Il Tribunale Vaticano vieta di scoprire le chat omissate Becciu | impedito il diritto di difesa

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilha respinto, nell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, la richiesta delladel cardinale Angelodi potere attingere agli ‘omissis’- 119 su 126 – sui messaggi che Genoveffa Ciferri, amica di monsignor Perlasca, considerato il teste chiave nel processo, aveva inviato al Promotore di giustizia, Alessandro Diddi. “Voglio manifestare la mia amarezza – ha detto il cardinalein aula in una dichiarazione spontanea – perché ilnon ha accolto le richieste dei miei avvocati, la possibilità di avere in mano le cosiddette’, perché come ha sottolineato l’avvocato Viglione, la ...

Il cardinale sardo Angelo Becciu non potrà leggere il contenuto dei 120 messaggi che il tribunale del Vaticano ha deciso di non svelare. La chat era stata aperta a novembre 2022 da Genoveffa Ciferri, un'amica di monsignor Alberto Perlasca, l'alto prelato che per anni è stato il capo ...

“Voglio manifestare la mia amarezza perché il Tribunale non ha accolto le richieste dei miei avvocati, la possibilità di avere in mano le cosiddette chat ‘omissate’, perché così la difesa rimane morti ...Nell'ambito del secondo scandalo Vatileaks. La difesa di Becciu insorge: su 126 messaggi solo sei sono stati svelati alle parti. Chaouqui, "il cardinale è ossessionato da me" (ANSA) ...