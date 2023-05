Il trans “picchiato” a Milano? Macché omofobia | la verità è un’altra

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Allora ragazzi, chi parla di violenza omofoba riguardo alle manganellate prese dallaè decisamente un coglione. Non c’entra il fatto che sia unaessuale. C’è stata un’azione di repressione violenta perché quando si reprime qualcosa si è violenti. D’altra parte la polizia condivide con carabinieri e Guardia di finanza il monopolio della violenza legittima in Italia. Mi pare abbastanza evidente questo. Dunque qualche volta si può usare il manganello, bisognerà vedere se in maniera corretta oppure no. Tutti danno per scontato adesso sia stata esercitata violenza nei confronti di quella: vediamo. In Italia c’è il rifiuto del manganello, ma il manganello esiste. Volete per caso toglierlo alle forze dell’ordine? La cosa insopportabile è il fatto che qualcuno parli di la ...