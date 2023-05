Il tragico destino di Micheal | salva il figlio e il cuginetto e viene investito mortalmente | Capriglia sotto choc

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiera appena uscito dal ristorante dopo una serata in famiglia in occasione della festa di compleanno della cognata. Volti sorridenti, sorrisi, dicono oggi i proprietari del ristorante, ancora sconvolti per avere assistito in diretta ad una tragedia che segnerà per sempre una famiglia, quella Spagnuolo- Guerriero. Non era scoccata ancora la mezzanotte quando finita la festa, i commensali escono dal locale esi accorge che suoinsieme alsi stavano troppo avviciando improvvidamente alla strada e non ha esitato un attimo a lanciarsi per fermare i due piccoli. La Variante di Avellino non è illuminata se non dalle luci di negozi e ristoranti, ed ecco che passa una macchina che suo malgrado colpisce violentementeche, intanto, era riuscito a ...