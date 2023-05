Il traditore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Stasera, venerdì 26 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ildel 2019 diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso membro di Cosa nostra e successivamente collaboratore di giustizia. Ilè stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione del migliorin lingua straniera, ma non è stato selezionato per la shortlist. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 4 settembre 1980. È il periodo in cui la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, gestito dalle famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi, che, pur mostrandosi in amicizia e collaborazione, in realtà sono in rapporti di profonda rivalità. ...