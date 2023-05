Il traditore | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ildel 2019 di Marchio Bellocchio, racconta ladi Tommaso Buscetta, (interpretato da Pierfrancesco Favino) mafioso membro di Cosa Nostra e successivamente collaboratore di giustizia. Fu grazie alle sue dichiarazioni, fatte per aver salva la vita, che fu possibile lo svolgimento del Maxi Processo dello Stato ai danni della mafia, che ebbe inizio nel 1986. Tommaso Buscetta, detto anche Il boss dei due mondi o Don Masino, è stata una delle figure più controverse e discusse della grande criminalità organizzata. Nato a Palermo nel 1928, entra presto nelle fila di Cosa Nostra e viene coinvolto nella tragica vicenda di Aldo Moro. Dopo la sua fuga in Brasile a seguito dell’inasprimento delle tensioni fra Totò Riina e i Corleonesi, viene estradato e costretto a tornare in Italia. Il che significava ...