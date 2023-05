Il traditore | la recensione del film di Marco Bellocchio

La trasformazione di Piefrancesco Favino in Tommaso Buscetta Insieme a quella per (2020) di Gianni Amelio , , quella per Ilè la più sorprendente e riuscita trasformazione di Pierfrancesco ...Qui la nostrade Il. Il: Interpreti e personaggi Pierfrancesco Favino : Tommaso Buscetta Maria Fernanda Cândido : Maria Cristina de Almeida Guimarães Fabrizio ...Per questo un altro tratto essenziale de Ilè nella dimensione recitata e ambigua delle parole, del linguaggio usato come una copertura e una maschera, come dimostrano i serrati confronti ...

Stasera in tv c'è "Il Traditore": Bellocchio dirige uno stupefacente Pierfrancesco Favino AMICA - La rivista moda donna

La storia del film «Rapito» è liberamente ispirata a «Il caso Mortara» di Daniele Scalise, Mondadori ed è ambientata nel periodo del Risorgimento ...Un film intenso, ma bellissimo. Piefrancesco Favino è Tommaso Buscetta in "Il Traditore" (2019) di Marco Bellocchio ...