Il Tar sospende l' uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Il Tar di Trento ha deciso dire l'eventuale'Jj4' e 'Mj5' fino ad almeno il 27 giugno. Lo rende noto la Lega Anti Vivisezione. Sono trasc50 giorni da quando Andrea Papi è stato ferito a morte dall'orsa 'Jj4' nei boschi sopra l'abitato di Caldes in Val di Sole, in provincia di Trento. Il primo decesso causato da un orso in Italia da oltre un secolo ha destato incredulità ma anche rabbia tra la comunità di montagna a conoscenza della presenzain quella zona del Trentino. Il dibattito si è acceso anche sulla presenzain Italia e sulla loro pericolosità. "La vitaper ora è salva", scrive la Lav, che ha presentato ricorso ...

Il 14 dicembre ci sarà l'udienza di merito dele, ad avviso della Lav, in realtà è fino a quella data data che i due esemplari non possano essere uccisi. Il 5 aprile scorso l'orsa Jj4 ha ucciso ...E' stata accolta daldi Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, ritenuta responsabile dell' uccisione del runner Andrea ...

Orsi Jj4 e Mj5, il Tar di Trento sospende l'uccisione TGCOM

L'orsa JJ4 per ora è salva. Il Tar di Trento ha accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento ...Il Tar di Trento ha accolto il ricorso delle associazioni animaliste, e sospeso il decreto per l’abbattimento degli orsi JJ4 e JJ5 fino al 27 giugno. “Le possibilità di trasferirli sono concrete e rea ...