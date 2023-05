Il Tar di Trento sospende l’uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 | tempo fino al 27 giugno per presentare proposte di trasferimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) GliJj4 e Mj5 non potranno essere uccisi almenoal 27. Lo ha deciso il Tar diesprimendosi sul ricorso presentato dalla Lav, insieme a Enpa e Oipa, contro le ordinanze di abbattimento del presidente della Provincia autonoma di, Maurizio Fugatti. “La vitaper ora è salva”, scrive la Lega antivivisezione. Solo per ora. I giudici amministrativi, infatti, hanno di fatto sospeso nuovamente le ordinanze di uccisione dei due animali ritenuti problematici, ma non hanno escluso l’abbattimento. Il Tar ha stabilito che, data la peculiarità del tema e l’irreversibilità di un eventuale provvedimento di soppressione, la trattazione del merito avrà luogo in seduta pubblica il prossimo 14 dicembre, mentre il decreto del presidente della ...