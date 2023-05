Il Tar di Trento blocca l’abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5

(Di venerdì 26 maggio 2023) . La Lav: “La vitaper ora è salva!” Il Tar dihato nuovamenteJJ4 e MJ5. Il tribunale ha, dunque, accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste volta alla sospensione dell’ordinanza di abbattimento dell’orsa ritenuta responsabile dell’uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes e dell’orso MJ5, ritenuto aggressivo. La sospensione è valida fino al prossimo 27 giugno, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi. L’udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre. Il Tribunale ha decretato: “Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede diaccoglie la ...

Ildiha sospeso l'ordinanza di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno. "La vita degli orsi per ora è salva. Lo scrive la Lav (Lega anti vivisezione), che insieme a Enpa (Ente ...Leggi Anche Spray anti orso, Ciriani: 'Ok alla legge per fornirlo ai forestali' Leggi Anche Jj4, ildisospende il secondo decreto di abbattimento firmato dal presidente Fugatti TI POTREBBE INTERESSAREIldiha sospeso l'uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno. 'La vita degli orsi per ora è salva', scrive la Lega Anti Vivisezione, che ha presentato ricorso contro le ordinanze di ...

Il Tar di Trento sospende l'uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, MAY 26 - Trento's TAR administrative court on Friday suspended orders by the provincial government to put down JJ4, a bear that is believed to have killed a man earlier this year, and ...Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno. "La vita degli orsi per ora è salva. Lo scrive la Lav (Lega anti vivisezione), che insieme a Enpa (Ente ...