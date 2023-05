... su 'capitalismo familiare, internazionalizzazione e ruolo delle banche', in un confronto con il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros - Pietro ed il direttore del24, Fabio ...... interpellato dai cronisti a margine di una conversazione con il presidente di Intesa San Paolo Gian Maria Gros - Pietro sul capitalismo familiare, moderata dal direttore del24, di Radiocor ...... Kissinger ha concesso un'ampia intervista alla rete televisiva americana Cbs e ha ricevuto gli inviati del settimanale britannico " The Economist " conversando con loro per ottoin due giorni. ...

Il Sole 24 Ore lancia il Manifesto per l’educazione finanziaria Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Rispetto alla possibile ratifica del Mes, in sede europea 'noi non ricattiamo nessuno, ci sono altri dossier europei che non vanno avanti perche' ...'Ma servizi e turismo aiuteranno a compensare' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Rispetto al Pil per il 2023 '1,2%-1,4% e' l'auspicio, poi mi rendo conto che viviamo in una realta' com ...