Il Signore degli Anelli e Marvel | un attore de Gli Anelli del Potere era in lizza per il ruolo di Adam Warlock

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sapevate che una star della serie Il: Glidelaveva fatto il provino per ildinel MCU? Lo "scambio di attori" tra un franchise e l'altro è piuttosto comune in quel di Hollywood, e sembra che una star della serie Il: Glidelabbia buone probabilità di debuttare nel mondo, in futuro. Anche se, più recentemente, non è riuscito a portare a casa ildi. Stiamo parlando di Ismael Cruz Cordova, l'interprete di Arondir nella serie ...

Unoattori che fa parte del cast de Il Paradiso delle, sembra essere pronto a girare una nuova serie napoletana. Ad esser stato scelto in questo cast, che a breve inizierà le riprese ...Lo "scambio di attori" tra un franchise e l'altro è piuttosto comune in quel di Hollywood, e sembra che una star della serie IlAnelli: Gli Anelli del Potere abbia buone probabilità di debuttare nel mondo Marvel , in futuro. Anche se, più recentemente, non è riuscito a portare a casa il ruolo di Adam Warlock . ...Daedalic Entertainment, lo studio dietro IlAnelli: Gollum , è al lavoro su un secondo gioco ambientato nell'universo narrativo di J. R. R. Tolkien, ora in sviluppo con il nome in codice It's Magic . Stando a quanto riportato da ...

Il Signore degli Anelli:Gollum, il videogioco è finalmente arrivato WIRED Italia

The Lord of the Rings: Gollum ci riporta nella Terra di Mezzo per una recensione dal sapore agrodolce, complice la scarsa qualità del gioco.Sapevate che una star della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere aveva fatto il provino per il ruolo di Adam Warlock nel MCU