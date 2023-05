Il ruolo dell’eolico offshore nella transizione energetica

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 maggio 2023) La strada della decarbonizzazione passa dall’eolico. A dirlo è niente di meno che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la visita in Norvegia della scorsa settimana. Davanti agli studenti dell’università della Scienza e della Tecnologia di Trondheim, il Presidente ha indicato il Mare del Nord come perno di un nuovo sistema che, partendo dalle piattaforme eoliche in mare, si colleghi fino alle centrali in Sicilia per un grande disegno globale che, coinvolgendo anche l’Africa con il progetto Elmed, possa concretamente dare slancio al processo di. Non è un caso che questo discorso Mattarella l’abbia pronunciato proprio in Norvegia, chepunta a diventare una superpotenza. A giugno dell’anno scorso, infatti, il primo ministro Jonas ...