(Di venerdì 26 maggio 2023) Albertoè tornato a parlarel'incidente dello scorso 10 febbraio , quando tutto il mondo del calcio e non solo è stato in grande apprensione per le sue condizioniuna gravosa ...

Alberto Zaccheroni è tornato a parlare dopo l'incidente dello scorso 10 febbraio , quando tutto il mondo del calcio e non solo è stato in grande apprensione per le sue condizioni dopo una gravosa ...Ildi una parente della coppia 'Mio marito era fuori per mettere in salvo i cani perché il ... 'Probabilmente la sforzo fisico e lohanno messo a dura prova il suo cuore che non ha retto',...Si tratta di un videoche ha sollevato una pioggia di polemiche, diviso la politica e ... Ilalla stampa Intanto la donna transgender oggi ha raccontato la sua versione non ai pm ma alla ...

Il racconto shock di Zaccheroni dopo la caduta: "Vivo per miracolo" Corriere dello Sport

Il racconto del tecnico su quanto accaduto lo scorso 10 febbraio in casa: "Ho rischiato la vita, ero in una pozza di sangue" ...– "Gli agenti sono in servizi interni e non sono su strada, ci sono indagini in corso quindi io non mi sento di dire altro”. Così il… Leggi ...