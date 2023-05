Il racconto di Zaccheroni | “Sono vivo per miracolo”

(Di venerdì 26 maggio 2023) A inizio febbraio era stato ricoverato in rianimazione Albertose l’è vista brutta. A inizio febbraio è stato ricoverato in rianimazione per un trauma cranico a causa di una caduta in casa. Al momento sta bene ma ha riportato delle conseguenze, come un deficit di memoria a breve termine e perdita di due diottrie. L’allenatore ha raccontato l’episodio a Corriere della sera. «Mi ha trovato mia moglie Fulvia faccia a terra. Dice che ero in un lago di sangue, con la faccia a terra e un occhio fuori dall’orbita.perruzzolato per otto o dieci gradini. Lei è accorsa quando ha sentito le urla. Avevo battuto la testa, può immaginare quanto spavento. Leggi anche: Ignazio La Russa fa infuriare i tifosi dell’Inter: il motivo E sulla dinamica: «Poiché c’era la cagnolina di ...

Albertoha parlato al Corriere della Sera, raccontando il dramma del suo incidente domestico, dove stava per rimetterci la vita. Queste le parole dell'ex tecnico: 'Mi ha trovato mia moglie Fulvia ...: 'Ho perso due diottrie, non ho più la patente' Albertoa febbraio è stato ricoverato in rianimazione dopo un incidente domestico. Ildell'ex allenatore di Milan , Inter e Juventus sull'accaduto mette i brividi: 'Sono vivo per miracolo .Le parole di Alberto, ex allenatore, sull'incidente che ha avuto negli scorsi mesi. Tutti i dettagli Alberto, ex allenatore di Serie A, ha parlato al Corriere della Sera. PAROLE - "Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla. Mi ha trovato mia moglie Fulvia ...

Il racconto shock di Zaccheroni dopo la caduta: "Vivo per miracolo" Corriere dello Sport

Beppe Convertini ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente in moto. Ad annunciarlo attraverso un post pubblicato su Instagram è stato lo stesso conduttore di Linea ...Alberto Zaccheroni rivive l’incidente domestico che lo scorso 10 febbraio ha rischiato di costargli la vita: in un’intervista al Corriere della Sera l’ex allenatore di Milan, Inter e Juventus ha ...