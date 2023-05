A parlare è, la trans brasiliana di 41 anni, vittima del pestaggio a Milano, in zona Bocconi, ... indaga la Procura 'La polizia poteva anche ammazzarmi' , ripete nel suola donna ...Mi sono sentita trattata come un cane', prosegue nel suo: 'chiedevo di non picchiarmi, solo la donna vigile è stata gentile con me'. Sentiamo un estratto di quanto detto daa ...Lì, secondo il suo, sarebbero avvenute le violenze visibili nel video: 'Io ero seduta, ...: 'Solo la donna vigile è stata gentile con me' Nel frattempo lei 'chiedeva di non essere ...

Il racconto di Bruna, la donna presa a manganellate a Milano: «Non davo fastidio ai bambini» Vanity Fair Italia

“Mi insultavano di continuo, mi strattonavano e mi picchiavano anche in auto”. È il drammatico racconto di Bruna, la donna trans presa a manganellate da alcuni vigili di Milano due giorni fa e immorta ...“Ho sbagliato. Ma la concitazione di quei momenti, l’inseguimento e l’immagine che continuava a girarmi in testa dei bimbi a scuola ...