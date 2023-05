Il prezzo di Metacade e l’opportunità dell’impasse del tetto del debito

Leggi su coinlist.me

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le agenzie di rating del credito stanno seguendo il dibattito in corso a Washington suldel. Fitch ha collocato gli Stati Uniti in un’area di osservazione negativa, ciò che viene definito ‘rating watch negative’. La crisi deldelsta creando una buona opportunità di acquisto.(MCADE), come altre criptovalute e azioni, è stata sottoposta a forti pressioni con l’escalation della crisi deldel. Il token veniva scambiato a $ 0,022, il che è molto inferiore al suo massimo storico di $ 0,046. Anche altre criptovalute sono state in rosso. Bitcoin è sceso dal massimo annuale di $ 31.000 a meno di $ 27.000. Opportunità di crisi deldelIldi ...